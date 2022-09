WhatsApp con Salesforce, migliora chat tra clienti e aziende

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Si amplia la partnership tra WhatsApp Business e la società di software Salesforce, la novità aiuterà le aziende a creare esperienze per chattare con i clienti e gestire le comunicazioni". "Collaboriamo con Salesforce in modo che tutte le aziende che utilizzano la loro piattaforma possano utilizzare i messaggi aziendali di WhatsApp per rispondere alle domande dei clienti, eseguire campagne di marketing e vendere direttamente in chat - scrive Mark Zuckerberg in un post - Sempre più persone preferiscono comunicare con le aziende tramite testo. Ecco perché abbiamo lanciato la nostra API Cloud all'inizio di quest'anno e ora stiamo collaborando con Salesforce".

Come spiega WhatsApp in una nota, "la messaggistica sta rapidamente diventando il modo ideale per le aziende di comunicare con i propri clienti. Già più di un miliardo di utenti si connettono con un account aziendale, attraverso i servizi di messaggistica di Meta ogni settimana, e questo trend sta crescendo. All'inizio di quest'anno, abbiamo aperto la piattaforma WhatsApp Business alle aziende di tutto il mondo per aiutarlea utilizzare WhatsApp in pochi minuti. Continueremo a creare strumenti che aiuteranno sempre più aziende a fornire supporto ai propri clienti".

"La nuova integrazione - aggiung Salesforce - consentirà ai marchi di personalizzare facilmente la propria esperienza per connettersi con i propri clienti in modo rapido, semplice e personale per rispondere a domande, fornire supporto e promuovere e vendere prodotti". (ANSA).