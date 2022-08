Spotify testa podcast di commento alle playlist

Spotify potrebbe presto permettere agli utenti di registrare brevi podcast di commento agli album musicali e alle playlist. La funzione è attualmente in prova per alcuni utenti vietnamiti, non ci sono ufficialità che venga effettivamente allargata a tutti ma spesso i test sono l'anticipo di una successiva estensione.

Secondo l'indiscrezione apparsa su Reddit, in pratica al termine dell'ascolto di una playlist appare una finestra che chiede se si vuole registrare un audio commento, a cui si può eseguire un breve editing anche inserendo ad esempio una musica di sottofondo.

Per il sito di tecnologia TechCrunch, anche in Nuova Zelanda la popolare app di streaming musicale starebbe sperimentando una funzione analoga. Una modalità che lascia intuire una volontà di Spotify di spingere sempre di più su contenuti personali e podcast. Qualche settimana fa ha annunciato l'acquisizione di Findaway una piattaforma di streaming audio che permette ai suoi utenti di creare e distribuire i propri audiolibri.