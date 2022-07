TikTok, nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni

Dopo l'introduzione dei sottotitoli automatici dello scorso anno, in modo che i creator di tutto il mondo potessero trascrivere facilmente il parlato dei loro video, generando sottotitoli che rendessero i contenuti più accessibili a tutti, TikTok lancia i nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le barriere linguistiche e far arrivare contenuti d'intrattenimento globali a un maggior numero di utenti", spiega la società. Questi aggiornamenti supporteranno un gruppo iniziale di lingue, tra cui inglese, portoghese, tedesco, indonesiano, italiano, coreano, mandarino, spagnolo e turco.

Tra le principali novità ci sono: Sottotitoli automatici (oltre ai creator, adesso gli utenti hanno a disposizione un'opzione per attivare in modo più semplice i sottotitoli automatici nei video). Traduzioni di sottotitoli e descrizioni dei video. Traduzione degli sticker di testo.

Gli strumenti sono attualmente nelle prime fasi di introduzione e sono disponibili solo su una selezione di video.