Zuckerberg, dopo Meta Pay portafoglio digitale per metaverso

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Come già annunciato Facebook Pay diventa Meta Pay, il prossimo passo sarà "un portafoglio per il metaverso che consente di gestire in modo sicuro la tua identità, ciò che possiedi e come paghi". Lo annuncia lo stesso Mark Zuckerberg in un post su Facebook, specificando che Meta Pay é "lo stesso modo semplice per fare acquisti, inviare denaro e donare a cause a cui tieni su Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger". Dal cambio di nome della società in Meta a ottobre 2021, Zuckerberg ha iniziato a rinominare i suoi prodotti per adattarli al nuovo marchio.

"In futuro - aggiunge Zuckerberg - ci saranno tutti i tipi di oggetti digitali che potresti voler creare o acquistare: abbigliamento digitale, arte, video, musica, esperienze, eventi virtuali e altro ancora. La prova di proprietà sarà importante, soprattutto se desideri portare alcuni di questi articoli con te in diversi servizi. Idealmente, dovresti essere in grado di accedere a qualsiasi esperienza nel metaverso e tutto ciò che hai acquistato dovrebbe essere proprio lì. C'è ancora molta strada da fare per arrivarci, ma questo tipo di interoperabilità offrirà esperienze molto migliori per le persone e maggiori opportunità per i creatori. Più saranno i luoghi in cui potrai utilizzare facilmente i tuoi beni digitali, più li apprezzerai, e questo creerà un mercato più ampio per i creatori. Non vediamo l'ora di costruirlo", conclude il n.1 di Meta. (ANSA).