Gates attacca cripto e Nft,'basati sulla teoria del più sciocco'

Le cripotvalute e gli Nft sono basati sulla "teoria di chi è più sciocco". Bill Gates torna a criticare le valute digitali che non lo hanno mai appassionato e dalla quali mantiene le distanze. Chi compra le criptovalute e gli Nft lo fa - spiega Gates - nella convinzione che c'è qualcuno che pagherà ancora di più per ottenerle, sulla base della teoria che gli asset già sopravvalutati continuano a crescere perché ci sono abbastanza persone che sono disposte a pagare prezzi ancora più alti per averle.