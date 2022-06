WhatsApp, si avvicina funzione modifica dei messaggi inviati

Dopo la funzione multi-dispositivo e le reazioni ai messaggi, sta per arrivare una novità su WhatsApp attesa da tempo: la modifica dei messaggi. Scavando nel codice dell'ultima beta di WhatsApp per Android, il sito specializzato WaBetaInfo ha scoperto che il team di sviluppo sta lavorando proprio all'introduzione di un pulsante che consente di modificare i messaggi dopo averli inviati. Al momento non è chiaro quando la funzione verrà implementata, se ne parla dal 2017, ma da uno screenshot pubblicato sul sito si capisce come potrebbe funzionare: si clicca sul messaggio che si vuole correggere in modo da selezionarlo; poi si fa clic sul menu a 3 punti e poi sulla funzione Edit, che probailmente in italiano si tradurrà in 'Modifica'. Dalla foto non si capisce se ci sarà una finestra temporale per la modifica e se i messaggi modificati saranno in qualche modo evidenziati.