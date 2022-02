Apple fornirà la stime delle riparazioni più comuni

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Apple fornirà le stime dei prezzi da pagare per ottenere la riparazione del proprio dispositivo. La novità arriva con un aggiornamento della sua app di supporto ufficiale per iPhone e iPad.

Accedendo all'app Supporto e dopo aver installato l'aggiornamento alla versione 4.5, sarà possibile scegliere il proprio device dalla pagina iniziale, nell'elenco 'I miei dispositivi', quindi cliccare su 'Riparazioni e danni fisici' per visualizzare un elenco di opzioni disponibili. Scegliendo dalla lista un problema comune, ad esempio lo schermo incrinato (nella sola parte anteriore) o il retro danneggiato, l'applicazione fornirà una stima di quanto potrebbe costare la riparazione oltre alla possibilità di prenotare un appuntamento in un Apple Store o in un centro di assistenza autorizzato.

Le stime non sono offerte in caso di riparazioni che richiedono una valutazione più approfondita, come danni da liquidi o fotocamera e microfono che non funzionano come previsto. (ANSA).