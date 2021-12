Da furto dati ai Vip al cloud, ecco i rischi cyber del 2022

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La spinta alla trasformazione digitale data dalla pandemia ha ampliato le superifici di attacco degli hacker, oramai organizzati in vere e proprie industrie del crimine. Se nel 2021 hanno usato sempre più ransomware, nel 2022 a queste aggressioni con richiesta di riscatto si affiancheranno le intrusioni nei cloud, lo sfruttamento di vulnerabilità sconosciute nei sistemi, il furto di dati ai Vip e la compromissione dei dispositivi connessi come le auto. A tracciare un quadro per l'anno che verrà sono gli esperti dell'azienda di sicurezza Yarix che invitano le aziende a potenziare la protezione e a "pensare come i criminali" per prevenite gli attacchi.

"Nel 2022 ci aspettiamo che continuino gli attacchi ransomware basati su un modello di estorsione a quattro livelli: rendere inutilizzabili i dati della vittima chiedendo un riscatto per riottenerne l'accesso, minacciare di divulgare i dati e di rendere pubblica la violazione, minacciare di colpire i clienti della vittima e attaccare la supply chain, cioè i suoi fornitori di tecnologia con l'obiettivo di manipolare e compromettere l'infrastruttura e il codice sorgente del software". E il furto di dati, secondo i ricercatori, rimarrà uno degli aspetti critici del 2022, con eventi che riguarderanno figure apicali o di spicco (VIP, influencer) in quanto più esposte pubblicamente, allo scopo di ampliare il fenomeno mediatico. Inoltre, con la migrazione sempre più massiccia verso ambienti cloud - secondo Gartner la spesa globale per questi servizi aumenterà del 54% rispetto al 2020 - i cybercriminali tenteranno sempre più l'accesso con l'uso di email di phishing per rubare le credenziali, ma verrà sfruttata anche la potenza di calcolo del cloud per fabbricare illecitamente criptovalute.

