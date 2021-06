I dipendenti di Facebook amano sempre meno Mark Zuckerberg

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Per la prima volta dal 2013, Mark Zuckerberg è fuori dalla classifica di Glassdoor dei primi 100 amministratori delegati al mondo, per apprezzamento dei dipendenti. Il Ceo di Facebook ha ottenuto un punteggio dell'89%, di gran lunga superiore alla media del 73% a livello globale, ma non abbastanza per garantire la permanenza nella lista dei primi 100. La percentuale di Zuckerberg è scesa dal 94% del 2019 all'89% del 2021. Più in generale, secondo la classifica, il Ceo più votato del 2021 è stato Rich Lesser di Boston Consulting Group, con un indice di gradimento del 99%.

Per effettuare la sua ricerca, Glassdoor ha intervistato 700 dipendenti di Facebook, solo una piccola frazione degli oltre 60.000 impiegati nei vari uffici ma, secondo gli analisti, quanto basta per includere una rappresentanza dei vari ruoli di chi lavora per il colosso tecnologico. Nel 2013, quando Glassdoor ha iniziato a stilare la lista, Zuckerberg si è classificato al primo posto, con un punteggio di approvazione del 99%. Le approvazioni dei dipendenti nei suoi confronti sono diminuite maggiormente negli ultimi mesi del 2020, quando la compagnia ha dovuto fronteggiare la viralità delle false informazioni sul Covid-19 e le conseguenze delle elezioni presidenziali statunitensi.

Il Ceo più votato del 2021 è stato Rich Lesser di Boston Consulting Group, con un indice di gradimento del 99%. In ambito tech, Satya Nadella di Microsoft si è classificato in sesta posizione, con un punteggio di approvazione del 97%, mentre Tim Cook di Apple è arrivato al numero 32, con una valutazione del 95%. Glassdoor offre ai dipendenti tre semplici opzioni per valutare i propri amministratori delegati: approvo, disapprovo, nessuna opinione. La top 100 non è stata pubblicata lo scorso anno, a causa della pandemia di Covid-19. (ANSA).