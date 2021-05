Instagram estende in Italia la durata dei reel a 60 secondi

Parte oggi, per paesi selezionati tra cui l'Italia, un test che vede Instagram aumentare la durata dei 'reel' da 30 a 60 secondi. Lanciata lo scorso agosto, la funzione permette di creare video da condividere con amici o chiunque su Instagram, registrando ed editando multi-clip da 15 o 30 secondi con audio, effetti e strumenti creativi. A differenza delle storie, i reel non spariscono dopo 24 ore ma sono visualizzabili sempre, cliccando sull'icona a forma di ciak della pagina principale dell'app. Secondo la società, i reel hanno avuto un buon successo, tanto da portare anche ad un nuovo menu di 'insight' che fornirà informazioni utili a creatori di contenuti e aziende in merito ai propri post.

"Nel tentativo di offrire maggiori dati a chi usa la piattaforma in modo professionale, lanceremo nei prossimi mesi alcuni aggiornamenti di Instagram Insight, che aiuteranno i creator e le imprese a vedere e valutare meglio i propri risultati" spiega Instagram. "Sulla base dei feedback ricevuti, introdurremo gli insight per Reels e per i Live. Siamo rimasti colpiti dal consenso che la community ha espresso verso queste funzioni: vogliamo quindi che tutti abbiano la possibilità di conoscere meglio i risultati ottenuti dai loro contenuti".

Per quanto riguarda i reel, le metriche mostreranno il numero di visualizzazioni, gli account raggiunti, i like, i commenti, i contenuti salvati e le condivisioni. Per le live invece, si potranno analizzare gli account raggiunti, il picco di visualizzazioni, commenti e condivisioni. Inoltre, Instagram renderà disponibili all'interno degli insight nuove opzioni temporali preimpostate per l'analisi, espandendo le statistiche oltre gli ultimi 7 e 30 giorni, anche nella versione desktop e non solo sull'app mobile.