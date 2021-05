Cook difende Apple in tribunale nello scontro Epic Games

Tim Cook in tribunale difende Apple nell'ambito della battaglia legale con Epic Games, l'azienda di giochi che l'accusa di monopolio sull'App Store. "Per noi i clienti sono tutto, cerchiamo di offrire loro una soluzione integrata di hardware, software e servizi", spiega dal banco dei testimoni interrogato dai legali di Apple ed Epic Games. Sullo scontro legale sono puntati gli occhi degli investitori e non solo, visto che Cupertino e' nel mirino delle autorita' di diversi paesi del mondo per la sua presunta posizione dominante.

Il giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha chiesto a Cook che di spiegare perche' Apple non consente ai suoi clienti di usare opzioni alternative e meno costose per acquistare beni virtuali e contenuti direttamente dagli sviluppatori, consentendo solo gli acquisti tramite l'App Store. "E' importante sapere che qualche volta c'e' un conflitto fra quello che gli sviluppatori vogliono e quello che gli utenti vogliono", dice Cook, ribadendo che Apple assume le sue decisioni nel miglior interesse degli utenti.

Sul fronte delle commissioni pagate dalle app all'App Store, al centro dello scontro con Epic Games - il Ceo osserva come l'85% delle app sul negozio virtuale di Cupertino sono gratuite, il resto paga commissioni del 15 o del 30%. La maggioranza , aggiunge, paga commissioni del 15%. Poi spiega perche' gli sviluppatori non possono fare la pubblicita' ad altre forme di pagamento nelle loro app: sarebbe come se Apple mettesse dentro il negozio di articoli elettronici Best Buy un cartello per chiedere ai consumatori di attraversare la strada e andare ad acquistare l'iPhone in un Apple Store.