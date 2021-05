Amazon, bond da 1mld dollari per progetti di sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Amazon annuncia l'emissione di un Sustainability Bond da un miliardo di dollari per finanziare progetti di sostenibilità sia già avviati che futuri, a sostegno delle persone e del Pianeta. "I proventi - viene spiegato in una nota - saranno utilizzati per finanziare progetti in cinque aree, andando a sostenere i significativi investimenti che Amazon ha fatto nel corso degli anni: energia rinnovabile, mobilità green, edifici sostenibili, alloggi a prezzi accessibili e sostegno socio-economico e empowerment delle comunità". (ANSA).