Zuckerberg visita in virtual reality Mausoleo di Augusto

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Tim sta lavorando "a un ambiziosissimo progetto: rifar vivere, a oltre duemila anni di distanza, lo splendore del Mausoleo di Augusto. Grazie agli studi archeologici della Sovrintendenza del Comune di Roma finanziati da Fondazione Tim, la realtà virtuale consentirà quest'ultima sfida - si legge in un post sul profilo ufficiale Facebook della società di telecomunicazioni -. Per questo TIM ha chiesto il parere a chi sta investendo da molti anni in questa tecnologia, contribuendo al suo sviluppo: Mark Zuckerberg (che ha testato l'esperienza con i suoi Oculus)".

Il fondatore di Facebook, in collegamento da Menlo Park, "ha sperimentato, con la guida dell'AD di TIM Luigi Gubitosi e del Presidente Salvatore Rossi, l'esperienza virtuale di camminare 'fisicamente' nel Mausoleo delle varie epoche alla vigilia dei Natali di Roma - si spiega allegando al post un breve video della visita virtuale al Mausoleo -. Ad accompagnarlo in questa eccezionale visita anche Luca Josi, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM e ideatore del progetto e Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia. Ancora qualche settimana di test e questo viaggio potrà essere condiviso da tutto il mondo". (ANSA).