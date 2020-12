TikTok: Google e Microsoft investono nel rivale indiano Josh

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Google e Microsoft sono tra gli investitori di un rivale indiano di TikTok. La app in questione si chiama Josh ed è una delle piattaforme video diventate popolari dopo che, nei mesi scorsi, l'India ha messo al bando la cinese TikTok. L'applicazione è di proprietà di Verse Innovation che - come riporta il quotidiano Economic Times - ha raccolto più di cento milioni di dollari in un round di finanziamenti a cui hanno preso parte anche Microsoft e Google. La raccolta valuta Verse Innovation oltre un miliardo di dollari.

Verse Innovation è la società a capo di Dailyhunt, un aggregatore di contenuti e notizie molto popolare in India, che nel settembre scorso ha lanciato la app per video brevi Josh. La società ora prevede di usare i fondi per far crescere il rivale di TikTok e il suo ecosistema di creatori di contenuti. La cifra servirà anche e raddoppiare gli investimenti in intelligenza artificiale e apprendimento automatico, tecnologie sfruttate per fornire in tempo reale contenuti personalizzati agli utenti di Dailyhunt. (ANSA).