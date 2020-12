WhatsApp, arriva il carrello per fare acquisti in chat

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - WhatsApp diventa come un sito di ecommerce, lancia la funzione Carrello, giusto in tempo per gli acquisti natalizi. A inizio novembre la chat ha introdotto il pulsante con l'icona di un negozio per accedere ai cataloghi dei prodotti messi in vendita dai profili Business.

Ora, cliccando su questo tasto, l'utente può consultare i prodotti in vendita e procedere con l'acquisto. Una volta terminata la scelta, si può inviare l'ordine con un singolo messaggio. Prima di questa novità, l'utente doveva mandare un messaggio per ogni articolo acquistato. Per i commercianti signfica semplificareil tracciamento degli ordini ricevuti e nella gestione delle vendite.

Il carrello in WhatsApp è disponibile per tutti gli utenti, Android e iOS, dall'8 dicembre. (ANSA).