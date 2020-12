Apple: in Italia TikTok app più scaricata, Immuni sesta

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - TikTok è la app più scaricata dagli italiani nel 2020 sull'iPhone, mentre sull'iPad a trionfare è la piattaforma per videoconferenze Zoom. Lo rende noto Apple, che a livello globale ha fatto un elenco delle app dell'anno. Nella classifica del nostro paese c'è anche l'app Immuni che risulta sesta.

In tempi di pandemia, le applicazioni migliori sono quelle che ci hanno aiutato a stare insieme e a prenderci cura di noi stessi - spiega la società di Cupertino - che per iPhone ha premiato "Wakeout! Active Breaks" per fare ginnastica dolce in casa, e per iPad ha riconosciuto l'importanza di Zoom, la videochat che ha spopolato grazie a telelavoro e scuola a distanza.

Tornando all'Italia, la classifica delle app gratuite più scaricate quest'anno vede al secondo posto dopo TikTok proprio Zoom, seguita da un'altra app per videoconferenze, Google Meet, e da WhatsApp e Instagram. In sesta posizione c'è Immuni, la app di tracciamento dei contatti per arginare la pandemia. La top ten prosegue con Gmail, YouTube e Telegram.

Tra le app a pagamento più scaricate in Italia su iPhone vince WatchChat 2: for WhatsApp, che serve a inviare e ricevere messaggi sull'Apple Watch. Seguono l'editor di foto TouchRetouch e la app per monitorare battito cardiaco e livello di ossigeno nel sangue Pulse Oximeter.

Sempre su iPhone, il gioco gratuito più scaricato è Among Us, quello a pagamento è Plague, un videogame di simulazione creato nel 2012 che consente di giocare con due obiettivi diversi: distruggere tutti gli abitanti del pianeta con un'epidemia o arginare l'epidemia trovando una cura.

Passando all'iPad, dopo zoom le app gratuite con più download sono Google Meet e Skype. Tra le prime dieci anche Amazon Prime Video e Netflix, per l'intrattenimento audiovisivo in casa, Google Classroom e Microsoft Teams per didattica a distanza e smart working. (ANSA).