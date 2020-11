MyOrdini, nasce servizio per creare siti web e menu digitali

Nasce MyOrdini, un servizio per supportare e digitalizzare le piccole realtà italiane come ristoranti, pizzerie, pasticcerie e bar. A realizzarlo la web agency e software house pugliese Labonext.

Con MyOrdini (www.myordini.it) i locali potranno avere - spiega una nota - un sito web con un dominio di primo livello per facilitare la ricerca sul web e il posizionamento sui motori e gestire gli ordini di asporto/delivery. Sul sito web il ristoratore potrà inserire le varie voci del menu digitale, potrà dividerle in categorie, inserire gli ingredienti e potrà modificarlo in qualunque momento anche da smartphone. Viene indicato dagli ideatori che si possono inserire anche immagini, il logo e un testo di presentazione del ristorante. Tutto senza commissioni.

E' specificato infine che a differenza di altri servizi di delivery non ci sono costi di commissione sugli ordini. Le spese riguardano solo i costi di dominio e spazio web.