Immuni: Pisano, proroga uso a tutto il 2021

"Ero convinta dall'inizio che realizzare l'app Immuni per affidarne la gestione al Ministero della Salute avrebbe costituito l'avvio di un percorso e che l'app sarebbe stata utile, anche se non tutti tra osservatori e potenziali utenti lo avrebbero percepito subito o lo percepiranno in tempi brevissimi. Il Governo ha deciso di prorogare per tutto l'anno prossimo l'uso dell'applicazione, che serve a ridurre le possibilità di nuovi focolai di Covid-19 e per la quale i miei uffici continuano a curare sia la parte tecnica sia aspetti normativi". E' quanto scrive la ministra per l'Innovazione tecnologica Paola Pisano in un post sui canali social.

Nel post la ministra per l'Innovazione tecnologica precisa che si tratta di: "un passo ulteriore lungo la strada dello sviluppo di servizi digitali a beneficio dei cittadini, che va nella direzione di rendere l'Italia sempre più adeguata ai tempi di evoluzione tecnologica che viviamo. Il Governo ha anche dato il via libera per far sì che il sistema di Immuni possa funzionare in raccordo con quelli di app analoghe di altri Paesi europei. Sviluppare l'interoperabilità è importante ed è bene che l'impegno italiano si avvalga di collaborazioni di Paesi amici e viceversa". "È importante per renderci più sicuri di fronte al virus", conclude la ministra." Non soltanto in Italia, ma anche in Europa e per non escludere da un meccanismo di prevenzione chi per lavoro o per altre ragioni deve viaggiare".