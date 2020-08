Apple lancia due nuove stazioni radio, cambia nome a Beats 1

Apple potenzia la sua offerta di radio in streaming. La compagnia di Cupertino ha annunciato il lancio di due nuove stazioni su scala globale, insieme al cambiamento del nome di Beats 1, la stazione di punta, che ora si chiamerà Apple Music 1.

Le novità sul servizio in abbonamento Apple Music sono le stazioni Apple Music Hits, che trasmette le canzoni più gettonate degli anni '80, '90 e 2000, e Apple Music Country, dedicata appunto al genere country.





Su Apple Music Hits - evidenzia Apple in una nota - andranno in onda anche nuovi programmi di artisti come Alanis Morisette, Backstreet Boys, Snoop Dogg e Shania Twain.