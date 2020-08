Non solo Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda: Microsoft vuole comprare dalla cinese ByteDance i business di TikTok anche in Europa e in India. Lo scrive il Financial Times citando cinque fonti informate sulla trattativa.

Microsoft punterebbe a rilevare le attività di TikTok in tutti i mercati in cui la app è presente. Ciò esclude la Cina, dove ByteDance opera con un'applicazione analoga a TikTok chiamata Douyin.