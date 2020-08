TikTok lancia un'app per tv, intesa con Amazon

TikTok sbarca sui televisori. La app finita al centro dello scontro tra Usa e Cina sta infatti per lanciare una app per i dispositivi Amazon Fire TV negli Stati Uniti, muovendo il primo passo nel settore della tv in streaming. A riferire la notizia, confermata dalle due società, è il sito Business Insider.

L'applicazione, chiamata "More on TikTok", comprenderà playlist e compilation di video curate da TikTok, insieme alle interviste ai "creators", i creatori di contenuti più popolari sulla piattaforma, e ad altri filmati, che potranno superare la durata massima di un minuto imposta sugli smartphone.

"Sappiamo che durante questo periodo molte famiglie e persone si riuniscono per guardare insieme contenuti di intrattenimento, una cosa difficile da fare su un dispositivo mobile. Per questo abbiamo voluto offrire loro un altro modo per guardare i video", ha spiegato il capo del marketing globale di TikTok, Nick Tran.

Come evidenzia Business Insider, TikTok sta guardando alla app per tv come a un esperimento per valutare la resa del suo format - i video per smartphone - sullo schermo dei televisori.