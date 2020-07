TikTok valuta modifiche per prendere distanze da Cina

TikTok valuta modifiche alla sua struttura societaria per prendere le distanze dalla Cina. ByteDance, la società che controlla la popolare app, sta valutando l'ipotesi di creare un uno consiglio di amministrazione o di stabilire una nuova sede per TikTok fuori dalla Cina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. L'uso di TikTok è aumentato notevolmente con il coronavirus. Allo stesso tempo è aumentato il pressing delle autorità preoccupate per la quantità di dati raccolta da TikTok e la possibilità che vengano condivisi con il governo cinese.

Intanto, l'Esercito indiano ha vietato a tutto il suo personale l'uso di 89 app, che includono appunto TikTok ma anche Facebook, Instagram, Snapshots, Viber, varie piattaforme per gli incontri virtuali come Tinder, OkCupid, Bumble e TrulyMadly, per videoconferenze come Zoom, True Caller, Hungama, Hike e Reddit, oltre a numerosi aggregatori di notizie come News Dog e Daily Hunt.