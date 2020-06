Berlino, domani il lancio dell'app ccontro il coronavirus

Il governo tedesco presenterà domani, insieme al Robert Koch Institut, l'app ideata contro il coronavirus. Lo ha annunciato il portavoce Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. Oggi, invece in Italia viene estesa a livello nazionale l'app Immuni testata dall'8 giugno in 4 regioni.

L'app tedesca ha come obiettivo esclusivamente l'interruzione delle catene di contagio, "e non servirà a null'altro", ha affermato il portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti. Seibert ha anche sottolineato che i dati, attribuiti a pseudonimi, "vengono cancellati automaticamente ogni 14 giorni". Alla presentazione parteciperanno, fra gli altri, i ministri della Salute, dell'Interno, della Giustizia, il presidente del Robert Koch Institut, l'ad di Telekom e un membro del cda del gruppo SAP.