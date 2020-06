Immuni, da Huawei tecnologia tracciamento

Huawei ha rilasciato agli sviluppatori le interfacce di programmazione (Api) che servono a creare applicazioni per il tracciamento dei contatti sui nuovi smartphone della compagnia cinese, sprovvisti del negozio di applicazioni e dei servizi di Google per via di un divieto imposto dall'amministrazione Trump. La tecnologia è analoga a quella messa a disposizione da Apple e Google per sviluppare le app di tracciamento, e su cui si basa anche Immuni.



Le "Contact Shield Api", questo il nome del software messo a punto da Huawei, non sono state ancora annunciate formalmente dal colosso di Shenzhen, ma la loro disponibilità agli sviluppatori è stata rilevata dal sito specializzato Xda-developers.



La novità consentirà di portare le app nazionali per il tracciamento dei contatti sull'App Gallery - cioè il negozio di applicazioni di Huawei - e quindi su alcuni nuovi smartphone prodotti da Huawei e dal marchio collegato Honor (Huawei Mate 30, P40, Serie Y, il pieghevole Mate Xs e Honor 9X Pro).



Le Api potrebbero consentire a Bending Spoons di creare una app di Immuni compatibile con questi nuovi smartphone Huawei.



L'obiettivo di portare la app su questi dispositivi è infatti scritto nero su bianco sul sito di Immuni, in cui si legge: "Stiamo lavorando per permettere di scaricare Immuni anche da AppGallery al più presto".(ANSA).