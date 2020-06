iPhone, arriva il dark mode su Gmail

Il dark mode - cioè la modalità scura per la visualizzazione delle app, che affatica meno la vista e fa risparmiare un po di batteria - arriva anche sulla posta di Gmail per iPhone e iPad. La novità è contenuta nell'ultimo aggiornamento della app per iOS.

Il dark mode di Gmail era stato annunciato da Google nel settembre scorso. Già presente sui dispositivi mobili Android, ora è quindi disponibile anche sui device targati Apple. Per passare dal tema chiaro a quello scuro - ha spiegato Google - occorre avere aggiornato il sistema operativo di iPhone e iPad a iOS 13.

La modalità scusa è già presente sui sistemi operativi per computer e smartphone, e su numerose applicazioni tra cui Messenger, Instagram e WhatsApp, Twitter e YouTube. E a breve - secondo le ultime indiscrezioni - il dark mode dovrebbe tingere di nero anche l'applicazione di Facebook, che per ora offre questa possibilità solo nella sua versione desktop.