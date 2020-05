Su Google Maps i luoghi accessibili in sedia a rotelle

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Google ha arricchito le sue mappe in modo da segnalare i luoghi fruibili dai 130 milioni di persone che nel mondo sono sulla sedia a rotelle. La novità si chiama "luoghi accessibili" ed è disponibile in Usa, Regno Unito, Australia e Giappone, con altri Paesi in arrivo.

Per sfruttare la nuova funzione occorre andare sulle impostazioni e selezionare la voce "luoghi accessibili". Una volta fatto, per ogni ricerca effettuata su Google Maps saranno evidenziati i posti accessibili in sedia a rotelle, dal bar al cinema, dal ristorante al museo.

Sempre sul fronte dell'accessibilità, Google ha presentato Action Block, una nuova app per Android che consente di creare dei tasti personalizzati per la schermata home dello smartphone.

Pensata per gli anziani, per chi ha disabilità intellettive o motorie, la app permette di avere subito a disposizione sullo schermo, con un solo tocco, le funzioni più usate, dalla videochat con la famiglia al meteo e alle news. (ANSA).