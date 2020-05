TikTok Vola, ByteDance oltre 100 mld

La valutazione di ByteDance, il colosso cinese proprietario della piattaforma di video TikTok, ha superato i 100 miliardi di dollari. Lo riporta Bloomberg, che calcola il valore della società sulla base di alcune recenti transazioni tra privati, non essendo la società quotata. In alcuni di questi passaggi azionari la valutazione di ByteDance si è spinta fino a 140 miliardi di dollari.





Il valore del gruppo cinese è aumentato del 33% rispetto a quello che le era stato attribuito circa due anni fa, in occasione di una grossa raccolta di fondi, e riflette le attese che il proprietario di TikTok, diventato un vero fenomeno negli Usa, continuerà ad attrarre inserzionisti nonostante l'epidemia di coronavirus.





ByteDance è in grado di attrarre qualcosa come 1,5 miliardi di utenti attivi grazie a una famiglia di app che include, oltre a TikTok, il suo 'gemello' cinese Douyin, il servizio di informazioni Toutiao e il social media indiano Helo, oltre ad altre piattaforme. (ANSA).