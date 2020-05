Su Twitter arrivano i post programmabili

Twitter sta estendendo a più utenti la possibilità di programmare i post, predisponendone la pubblicazione in una data e a un orario successivi a quelli della composizione. La funzione, in fase di test dall'autunno scorso, si rivolge principalmente a social media manager e organi di informazione, che potranno programmare i tweet senza dover ricorrere a software sviluppati da aziende esterne.

La novità, già disponibile per alcuni utenti anche in Italia, prende la forma dell'icona di un calendario con sopra un orologio, mostrata in basso nella finestra di composizione di un nuovo tweet. Selezionandola, si apre una scheda che permette di scegliere il giorno e l'ora in cui pubblicare il post. La scheda consente anche di vedere tutti i tweet che si sono già programmati.