Zoom batte TikTok, è l'app più scaricata di aprile

Nuovo record per Zoom, la videochat divenuta popolarissima in seguito all'epidemia di coronavirus. Secondo gli analisti di Sensor Tower, ad aprile è stata la app più scaricata - esclusi i videogiochi - a livello mondiale, superando il social TikTok. Tra le new entry, al settimo posto si è piazzata la app indiana per il tracing del coronavirus.

I download di Zoom dai negozi App Store per iPhone e iPad e Google Play per dispositivi Android hanno sfiorato i 131 milioni, 60 volte di più rispetto all'aprile 2019. Il 18,2% del download complessivi è avvenuto in India, il 14,3% in Usa.

La cinese TikTok si è piazzata al secondo posto con 107 milioni di download (2,5 volte di più di un anno fa), di cui il 22% in India e il 9,4% in Usa. Il dato però è presumibilmente sottostimato perché non include i download effettuati da negozi per Android diversi dal Google Play, che in Cina non è disponibile.

Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger occupano dalla terza alla sesta posizione. Al settimo posto si trova Aarogya Setu, la app indiana per tracciare i contagi di Covid-19 che il governo di Nuova Delhi ha reso obbligatoria per buona parte della popolazione.

Ottava e decima sono rispettivamente Google Meet e Microsoft Teams, cioè le app per videoconferenze dei due colossi hi-tech. In nona posizione c'è Netflix.