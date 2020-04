WhatsApp, cala condivisione dei messaggi dopo stretta

La circolazione dei messaggi più condivisi su WhatsApp - quelli che rimbalzano velocemente da una chat all'altra a suon di inoltri e che sovente contengono fake news - è diminuita del 70% da quando, agli inizi di aprile, la chat ha introdotto nuove limitazioni all'inoltro dei messaggi per contrastare la disinformazione. Lo ha comunicato stamani WhatsApp al ministero indiano delle Tecnologie elettroniche e informatiche, secondo quanto riferisce L'Indian Express.

Il calo si è verificato in 20 giorni. Il 7 aprile scorso, infatti, WhatsApp aveva stabilito che i messaggi che sono stati inoltrati molte volte, e che vengono identificati con l'etichetta di una doppia freccia, possono essere inoltrati a una sola chat alla volta. Tale limitazione rende più impegnativo condividere quei messaggi con molte persone.

"WhatsApp è stata concepita come uno strumento di messaggistica privata e nel corso degli anni abbiamo adottato diverse misure che hanno contribuito a proteggere la natura privata delle conversazioni dei nostri utenti", aveva spiegato in quell'occasione la società in un post.