Samsung, app per fitness sulle smart tv

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Samsung ha annunciato l'arrivo sulle sue smart tv, in anticipo rispetto a quanto pianificato, di alcune applicazioni per fare attività fisica a casa. Le app sono sei, e fanno parte della piattaforma Samsung Health che la compagnia coreana lancerà entro quest'anno. Con le persone costrette a casa a causa del coronavirus, si legge in una nota dell'azienda, "abbiamo deciso di dare un accesso anticipato a oltre 5mila ore di contenuti gratuiti per il benessere".

Le applicazioni per il fitness sono Barre3, Echelon, Fitplan, Jillian Michaels Fitness, Obé Fitness e Calm. Quest'ultima al momento risulta l'unica disponibile in Italia.

"Le persone sono alle prese con un'interruzione senza precedenti della loro routine quotidiana. Per questo è importante per i consumatori avere accesso a offerte gratuite di salute e benessere di alta qualità", ha dichiarato Salek Brodsky, vicepresidente di Samsung Electronics responsabile delle partnership strategiche e dello sviluppo commerciale.(ANSA).