Usa, app tracciamento nel mirino degli hacker

Le app di tracciamento diventano una occasione per i criminali informatici. Nel Maine, uno stato degli Usa, la polizia sta avvisando gli utenti attraverso i suoi profili Facebook di una truffa che si sta diffondendo durante la pandemia attraverso un sms. Chiede di cliccare su un link se si è entrati in contatto con una persona contagiata col Covid19. Ma il messaggio è un falso, non arriva né dal governo né da nessuna autorità sanitaria, per cui cliccando su quel link i malcapitati entrano in un ambiente gestito da cybercriminali, una tipica tattica di phishing per rubare dati o soldi.

"Il virus non è l'unico nemico invisibile, siate vigili contro tutte le minacce", ha spiegato la polizia. I truffatori hanno anche preso di mira gli anziani con messaggi di testo che arrivano da un presunto Dipartimento della Salute degli Stati Uniti e chiedono di sottoporsi online a un test del Covid19, obbligatorio per ricevere il pagamento del sussidio recentemente approvato dal governo.