Google, app raccomandate da insegnanti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sul negozio di applicazioni di Google, per smartphone e tablet Android, è in arrivo una sezione dedicata ai bambini che raggruppa le app approvate dagli insegnanti. Il lancio avverrà in Usa nei prossimi giorni, in anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato.

"Abbiamo deciso di lanciare la sezione un po' prima del previsto perché i genitori che l'hanno provata ci hanno detto che è utile, soprattutto ora che i figli sono a casa da scuola e passano più tempo davanti agli schermi", ha scritto Google in un post.

Per creare la sezione, la compagnia spiega di aver collaborato con insegnanti e accademici negli Stati Uniti. Le app che hanno ricevuto una valutazione alta da parte dei docenti, e che rispettano gli standard qualitativi di Google, sono state contraddistinte con il badge "approvato dall'insegnante" e inserite nella sezione.

Le applicazioni riportano l'età indicata per la fruizione, e nella descrizione si spiegano le ragioni per cui hanno ottenuto buone valutazioni, in modo da aiutare i genitori a decidere se le app sono indicate o meno per i figli.(ANSA).