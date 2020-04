Coronavirus: Uber ritira guidance 2020

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Uber ritira le guidance per il 2020 e prevede svalutazioni su alcuni dei suoi investimenti.

L'app per auto con conducente spiega che il piano lanciato per assistere i suoi autisti durante l'emergenza coronavirus inciderà per 17-22 milioni di dollari nel primo trimestre e per 60-80 milioni nel secondo trimestre.

Si tratta di un effetto relativamente limitato che piace a Wall Street, dove i titoli Uber nelle contrattazioni after hours salgono fino al 7%. Uber iscriverà inoltre a bilancio un costo una tantum fra 1,9 e 2,2 miliardi di dollari sul valore dei suoi investimenti. Alla fine dello scorso anno Uber aveva investimenti in Didi, Grab, Zomato e Yandex.Taxi. (ANSA).