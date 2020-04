Facebook, app per chattare su Apple Watch

Nell'ecosistema Facebook arriva una nuova app sperimentale. Il New Product Sperimentation (Nps), un gruppo di lavoro del social network creato nel luglio scorso e pensato proprio per ideare e testare nuove applicazioni, ha infatti lanciato negli Usa una app per Apple Watch, che consente di interagire con gli amici tramite il display dell'orologio.

Si chiama Kit, acronimo di Keep in touch, ed è stata messa a punto per agevolare i contatti con gli amici più stretti su Messenger senza dover estrarre ogni volta lo smartphone. Per registrarsi si scannerizza un codice QR sullo schermo dell'Apple Watch, dopo di che basta selezionare un contatto tra quelli della chat di Facebook. Per inviare un messaggio basta un tocco; si può scegliere se mandare una emoji o un vocale, dettare un testo o condividere la posizione geografica.

Kit è solo l'ultima delle app lanciate dal Nps di Facebook. Nei giorni scorsi il gruppo ha reso disponibile Tuned, un'applicazione rivolta alle coppie, pensata per condividere parole e messaggi vocali, stati d'animo, musica, foto e album dei ricordi.