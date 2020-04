Su Mappe Apple le strutture Usa per tamponi

Negli Stati Uniti sulle Mappe di Apple a breve saranno visualizzate le strutture che fanno tamponi e screening per il Covid-19. Secondo il sito Cnet che riporta la notizia, la società ha lanciato un portale su cui ospedali, operatori sanitari e aziende potranno registrarsi come sede in cui si effettuano gli esami per il coronavirus.

Poi Cupertino verificherà le informazioni e le inserirà nel suo sistema di Mappe per agevolare la ricerca degli utenti. Al momento non ci sono i tempi di rilascio di questa nuova funzione che inizialmente dovrebbe essere implementata negli Stati Uniti.

Pochi giorni fa Apple e Google hanno lanciato congiuntamente una iniziativa tecnologica per aiutare i sistemi di tracciamento del contagio che i governi di tutto il mondo stanno elaborando.

Prevede una piattaforma bluetooth ma anche un aiuto agli sviluppatori con interfacce di programmazione che fanno dialogare i diversi sistemi operativi iOS e Android.