Skype come Zoom, videochiamate più facili

Skype, il capostipite della famiglia di piattaforme per videochiamate, insegue l'ultimo arrivato, la app Zoom, che in tempi di quarantena e telelavoro ha visto crescere in modo esponenziale la popolarità nonostante qualche incidente sulla privacy. La società di proprietà di Microsoft, infatti, ha introdotto un'opzione che rende Skype simile a Zoom, consentendo di fare videochiamate senza avere un account su Skype e senza dover scaricare la app.

La novità si chiama Meet Now e si propone come uno strumento gratuito per fare video-riunioni facilmente. Basta un clic - si legge nella descrizione - per creare un link da condividere con i partecipanti, tramite il quale collegarsi e dar vita alla videochiamata senza registrazioni e senza il bisogno di scaricare l'app di Skype. Il link non ha scadenza, quindi può essere usato in modo continuativo per le riunioni.

Le funzionalità disponibili sono quelle del classico Skype, tra cui la possibilità di registrare la videochiamata e rivederla in seguito, sfocare l'immagine prima dell'inizio della riunione, condividere lo schermo con gli altri partecipanti per mostrare presentazioni e documenti.