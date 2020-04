Arriva l'app Messenger per Windows e Mac

(ANSA) - ROMA, 3 APR - In tempi di chat e videochiamate, Facebook ha rilasciato due applicazioni - attese da anni - che portano Messenger sui computer Windows e Mac senza passare dal browser. "L'uso di Messenger sui pc è più che raddoppiato nell'ultimo mese. Queste nuove app native ne miglioreranno l'esperienza", ha scritto il Ceo Mark Zuckerberg in un post.

"Ora più che mai le persone stanno usando la tecnologia per tenersi in contatto con i propri cari, anche se sono separati fisicamente", si legge in una nota di Facebook. "Nell'ultimo mese abbiamo visto un aumento di oltre il 100% delle persone che hanno usato il browser del computer per fare chiamate e videochamate su Messenger. Ora, con le app, il meglio di Messenger arriva sui pc, incluse le chiamate di gruppo gratuite e illimitate".(ANSA).