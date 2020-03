Asur, monitoraggio informatico quarantene

Monitoraggio in tempo reale dei pazienti Covid-19 in quarantena attraverso un supporto informatico. Sta avvenendo nelle Marche grazie alla collaborazione tra Asur e l'azienda Selda informatica di Ascoli Piceno che ha messo a disposizione un software per monitorare i pazienti in quarantena attraverso rilevazioni in tempo reale.

Un gruppo di 300 operatori Asur, una parte di quelli in campo, fa sapere l'azienda sanitaria unica regionale, "ha la possibilità di condividere ed analizzare l'epidemia, seguire gli ammalati, predisporre analisi, ricercare dati per comprendere l'evoluzione e delineare scenari futuri. Asur e Selda già collaborano per gestire un patrimonio informativo con il quale, ogni giorno, viene analizzata una gran mole di dati delle cinque Aree Vaste.

L'attività consente di entrare nel dettaglio della singola prestazione ed è indispensbile per le indagini relative alle 'Liste di garanzia' per erogare prestazioni mediche. Il bagaglio di conoscenze e competenze scaturito è ora "a disposizione, con questo progetto informatico, per digitalizzare il monitoraggio e l'evoluzione della pandemia in corso".