(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Sei americani su 10 hanno preso una pausa da Twitter nell'ultimo anno. Sono i dati, solo statunitensi, diffusi dal centro studi Pew Research e basati su un sondaggio condotto su 10.701 utenti. Elon Musk è diventato proprietario della piattaforma ad ottobre 2022, pochi giorni fa la notizia che ha individuato un nuovo Ceo, Linda Yaccarino che arriva da NBC Universal.

"Sei americani su dieci che hanno utilizzato Twitter negli ultimi 12 mesi affermano di essersi presi una pausa dalla piattaforma per un periodo di diverse settimane o più durante quel periodo", scrive Pew nel rapporto. In una analisi separata l'istituto di ricerca ha anche studiato il comportamento effettivo di 1.002 degli utenti più attivi di Twitter e ha riscontrato "un notevole calo dei post nei mesi successivi" all'acquisizione di Musk. "Il numero medio di tweet mensili di questi utenti è diminuito di circa il 25% dopo l'acquisizione", viene rilevato.

Tra gli utenti di Twitter, sono le donne più degli uomini ad affermare di essersi prese una pausa dalla piattaforma nell'ultimo anno (69% contro il 54%). Il sondaggio ha anche chiesto agli utenti quanto è probabile che utilizzino la piattaforma di qui ad un anno. Il 40% ha affermato di essere estremamente o molto propenso, il 35% che probabilmente lo userà, un quarto degli utenti intervistati ha risposto che non è molto o per niente probabile che sarà sulla piattaforma tra un anno. (ANSA).