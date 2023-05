L'intelligenza artificiale crea notizie di 49 siti, alcune false

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - I chatbot di Intelligenza artificiale vengono usati per creare interi siti di notizie e alcune di queste promuovono narrazioni false. È l'allarme lanciato da NewsGuard, l'organizzazione che da tempo valuta l'affidabilità dei siti di notizie di tutto il mondo. Ha identificato 49 siti di notizie e informazioni in sette lingue (ceco, cinese, francese, inglese, portoghese, tagalog e thailandese) che sembrerebbero essere quasi interamente prodotti da software di intelligenza artificiale, che definisce 'newsbot. "Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale vengono ora utilizzati per riempire le cosiddette 'content farm' - spiega NewsGuard - cioè siti web di bassa qualità diffusi in tutto il mondo che sfornano grandi quantità di articoli clickbait per massimizzare le proprie entrate pubblicitarie".

Gli articoli generati dall'AI - rileva l'organizzazione - spesso riassumono o riscrivono contenuti prodotti da altre fonti come la Cnn. "Molti di questi siti sono pieni di pubblicità - spiega NewsGuard - cosa che fa pensare che probabilmente sono stati progettati per generare entrate dagli annunci programmatici. I siti, che spesso non identificano i proprietari - aggiunge - producono un grande numero di contenuti su diversi argomenti, tra cui politica, salute, intrattenimento, finanza e tecnologia. Alcuni di questi siti pubblicano centinaia di articoli al giorno. Certi articoli promuovono narrazioni false.

Quasi tutti i contenuti sono scritti utilizzando un linguaggio banale e frasi ripetitive, segni distintivi dei testi prodotti dall'intelligenza artificiale". (ANSA).