Musk rispolvera vecchia idea, su Twitter servizi finanziari

Elon Musk rispolvera una sua vecchia idea per far volare la valutazione di Twitter dagli attuali 20 miliardi di dollari e 250 miliardi, soglia paventata ai dipendenti in una recente email. Un balzo che il social può compiere se riuscirà, è l'idea del patron di Tesla, a diventare centrale nella vita 'finanziaria' dei suoi utenti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Musk aveva già cavalcato un'idea simile in passato con X.com, ora conosciuta come PayPal, ma che non era riuscito a portarla a pieno compimento essendo stato cacciato da amministratore delegato.

Ora la stessa ambizione Musk la insegue con Twitter dove, un giorno, gli utenti potrebbero poter inviare e ricevere soldi sulla piattaforma, ma anche guadagnare interessi sui depositi e molto altro.