L'inventore del web Berners-Lee al festival di Rimini

(ANSA) - RIMINI, 29 MAR - L'inventore del World wide web, sir Tim Berners-Lee, sarà ospite dell'11/a edizione del We Make Future, il festival sull'innovazione digitale e tecnologica che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno. Dal palco centrale racconterà come ha avuto origine l'idea del servizio che ha portato alla trasformazione digitale di un'intera società aprendo la strada verso il mondo iperconnesso di oggi.

"La presenza di Sir Tim Berners-Lee sul Mainstage è una aggiunta prestigiosa al programma del Wmf 2023, e siamo sicuri che saprà essere di enorme ispirazione per il pubblico", afferma Cosmano Lombardo, ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "Siamo profondamente consapevoli che è grazie a visionari come Sir Tim Berners-Lee che oggi possiamo considerare semplice quotidianità operazioni impossibili da immaginare solo vent'anni fa".

L'informatico si unisce agli oltre 130 speaker già confermati degli oltre 1.000 previsti per la prossima edizione. Sul palco saliranno anche il sociologo e politico spagnolo naturalizzato statunitense Manuel Castells, il pioniere della Silicon Valley Jerry Kaplan la global vice president di Ntt Rika Nakazawa e la senior client development and training manager di Microsoft, Monica Orsino. (ANSA).