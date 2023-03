Urso, presenteremo pdl per trasparenza piattaforme online

"La trasparenza è oggi più importante che mai a tutela della libertà di tutti. Penso agli algoritmi che rappresentano intermediari degli utenti, senza garanzie di sicurezza". Lo ha detto il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso della Relazione annuale dell'Auditel. "Nei diversi organici disegni di legge che presenteremo nei prossimi mesi uno riguarderà l'impresa del futuro, il metaverso e le piattaforme - ha annunciato -. Serve una regolazione più in sintonia con le nuove frontiere della tecnologia per garantire una vera libertà di scelta agli utenti e per questo serve trasparenza nelle metodologie usate dalle aziende".