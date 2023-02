Microsoft, con Intelligenza artificiale ricerche con la voce

Nuova vita grazie all'Intelligenza artificiale (AI) alle app per Bing e Edge, rispettivamente il motore di ricerca e il software per navigare su internet di Microsoft che ha investito diversi miliardi in ChatGpt, il trend tecnologico del momento. La società rilascia oggi l'anteprima delle nuove applicazioni 'mobile', da cui parte il 64% delle ricerche web. Si potrà interagire anche con la voce.

Toccando l'icona di Bing non solo si aprirà una sessione di chat in cui si potrà interagire con le stesse modalità disponibili finora da desktop, ma viene aggiunto anche l'accesso vocale, una delle funzioni più richieste dagli utenti in fase di anteprima. "Offre una maggiore versatilità nel cercare e ricevere risposte da Bing. Per coloro che hanno accesso all'anteprima, la nuova esperienza sarà disponibile a partire dalla homepage dell'app mobile Microsoft Edge", spiega l'azienda Microsoft introduce anche Bing per Skype potenziato dall'Intelligenza Artificiale, il programma viene usato da più di 36 milioni di persone ogni giorno per connettersi. Con l'aggiornamento "può fornire risposte utili e in tempo reale a ogni domanda. L'aggiornamento e il perfezionamento di questa innovativa funzionalità consentiranno a Microsoft di implementarla in futuro anche in altre app di comunicazione, come Teams".

"Microsoft - spiega una nota - fino ad ora ha dato accesso all'anteprima di Bing ed Edge con l'AI a più di un milione di persone in 169 Paesi e grazie all'utilizzo attivo delle nuove funzionalità di Search, Answers, Chat e Creation, ha riscontrato il 71% di feedback positivi sulle nuove funzionalità di ricerca e di risposta. Proprio grazie ai feedback degli utenti - conclude - la soluzione è in continuo aggiornamento e miglioramento".