Lula, regole sui social per difendere la democrazia

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha proposto un sistema di regolamentazione dei social, come sistema per "difendere la democrazia", in un documento presentato a una conferenza organizzata a Parigi dall'Unesco. È necessario che la comunità internazionale cominci ad agire per "impedire che le democrazie vengano messe a rischio" attraverso decisioni prese da "poche persone" che hanno il controllo delle grandi piattaforme digitali, si legge nel documento firmato da Lula.

Il testo è stato letto dal segretario alle Politiche digitali del governo brasiliano, Joao Brant, a margine del convegno internazionale 'Internet for Trust'. Secondo Lula, c'è un legame tra l'attuale modello di gestione dei social e l'avanzata dei movimenti di estrema destra, argomento che ha affrontato anche con il suo omologo americano, Joe Biden, durante la sua visita a Washington di due settimane fa.

Il documento cita come esempio l'assalto ai palazzi del potere compiuto l'8 gennaio a Brasilia, frutto secondo Lula di una "campagna di disinformazione che ha usato la menzogna per attaccare la credibilità delle istituzioni".