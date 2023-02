Twitter bloccato in Turchia dopo le proteste sui soccorsi

Twitter ha smesso di funzionare in Turchia dopo che sui social si sono moltiplicate le critiche per i ritardi nei soccorsi dopo il terremoto. Il social è stato usato nei giorni scorsi anche da persone rimaste sotto le macerie per segnalare la propria posizione. Il presidente turco Erdogan aveva invitato a stare in guardia "dai provocatori" che a suo avviso diffondono notizie false.

Twitter è diventato inaccessibile ai principali gestori di telefonia mobile della Turchia. I giornalisti dell'AFP non sono riusciti ad accedere al social network. L'organo di controllo della governance di Internet, netblocks.org, ha dichiarato che l'accesso a Twitter è stato limitato "su diversi fornitori di servizi Internet in Turchia".