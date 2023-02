120 ore lavoro a settimana, rilancio Twitter pesa su salute Musk

Il rilancio di Twitter pesa sulla salute di Elon Musk, che ormai lavora 120 ore alla settimana. "Vado a dormire, mi sveglio e lavoro e lo faccio sette giorni alla settimana. Lo devo fare per un po' ma penso che una volta che Twitter sarà sulla strada giusta, sarà più facile da gestire di SpaceX e Tesla", ha detto Musk raccontando la sua giornata tipo, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. La sua salute, e soprattutto il suo dormire poco e il suo mal di schiena, hanno da tempo attirato l'attenzione pubblica. I problemi alla schiena e il collo, ha spiegato una volta Musk, sono legati a una festa di compleanno di anni fa per la sua seconda ex moglie. Durante i festeggiamenti Musk sfidò un lottatore di sumo e si provocò danni alla spina dorsale.

"Gli ultimi tre mesi sono stati estremamente duri" fra il "salvare Twitter dalla bancarotta e adempiere i doveri per Tesla e SpaceX. Twitter ha ancora sfide ma si muove ora verso il breakeven. L'appoggio pubblico è molto apprezzato". Lo afferma Elon Musk, ipotizzando quindi la possibilità di un pareggio dei conti per la società che cinguetta.