I tweet ridisegnano la mappa delle città con le emozioni

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Tra bar, stazioni, hotel e negozi, i tweet scritti nelle varie location ridisegnano la mappa delle città seguendo le emozioni: in pratica, circa due milioni di tweet fatti da 200mila utenti di Londra e San Francisco hanno permesso di ricostruire quali luoghi ed eventi sono più spesso associati a tristezza, paura o rabbia, e quali invece a gioia, sorpresa e fiducia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Plos One, è stato condotto da un gruppo di ricercatori guidati dall'Istituto Tecnologico giapponese di Kyoto e potrebbe rivelarsi utile in settori come la pianificazione urbana e il turismo.

Di recente, molte ricerche hanno cominciato ad esaminare i post pubblicati sui social media per esplorare il comportamento e le emozioni: ad esempio, per confrontare i livelli di felicità tra diverse regioni geografiche. Tuttavia, i lavori sono limitati a scale geografiche molto ampie e a valutazioni che comprendono una sola emozione per volta. I ricercatori guidati da Panote Siriaraya, invece, dimostrano che questa tipologia di analisi può essere portata ad un livello di dettaglio molto più accurato, utilizzando le informazioni twittate dagli utenti e quelle raccolte grazie alla piattaforma pubblica Open Street Map, che punta a raccogliere dati geografici su scala mondiale per realizzare mappe e cartografie.

Gli autori dello studio hanno usato strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) che imitano il funzionamento delle reti neurali, per analizzare 2 milioni di tweet localizzati in due grandi metropoli: Londra e San Francisco. I risultati hanno mostrato che location diverse sono associate a emozioni diverse: in entrambe le città i tweet scritti nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e in altri luoghi per il trasporto tendono a esprimere più spesso disgusto, mentre quelli pubblicati in hotel e ristoranti sono associati a emozioni più positive. (ANSA).