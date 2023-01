Carnevale Venezia sbarca nel metaverso con maschere virtuali

(ANSA) - VENEZIA, 30 GEN - E' quello di Venezia il primo Carnevale a sbarcare nel Metaverso. "Take Your Time For The Original Signs", questo il titolo del progetto, consentirà di vestire le identità digitali di quanti, da ogni parte del mondo, vorranno partecipare alla festa veneziana., grazie alla collaborazione tra PwC Italia e Vela Spa. Il tema scelto quest'anno dal direttore artistico Massimo Checchetto supererà i propri confini reali, diventando virtuale e permettendo a chiunque di lasciare un segno della propria unicità in qualsiasi parte del mondo.

A chi verrà a festeggiare a Venezia per il Carnevale dal 4 al 21 febbraio si aggiungeranno gli avatar degli appassionati che sulle principali piattaforme social, di gioco e metaversi, potranno divertirsi ad indossare le maschere tipiche della tradizione (come Colombina, Pantalone, la Bauta, il Medico della Peste, la Fenice e la maschera creata per l'occasione "Original Sign, ricreate in chiave contemporanea rileggendo il tema dell'edizione carnevalesca 2023. La novità è stata presentata stamane a Venezia alle Procuratie Vecchie, la casa di The Human Safety Net. Accedendo alle piattaforme Instagram, Ready Player Me e Roblox sarà così possibile scegliere la propria maschera, e partecipare - seppur da remoto - alla festa veneziana. (ANSA).